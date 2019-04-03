Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Aç Kalan Yaban Domuzları Şehre İndi

Aliağa'da Aç Kalan Yaban Domuzları Şehre İndi

1 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde yiyecek bulmak için şehre inen yaban domuzlarını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Aliağa'da Aç Kalan Yaban Domuzları Şehre İndi, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde yiyecek bulmak için şehre inen yaban domuzlarını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Kurtuluş Mahallesi'nde evinin penceresinden iki yaban domuzunu gören bir vatandaş manzara karşısında şok oldu. Bir süre caddede yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa, Güncel
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