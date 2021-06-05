Aliağa'da açılacak fen lisesi için 200 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılacak - Son Dakika

Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçede açılması planlanan fen lisesine tahsis edilmek üzere 200 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı için protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa'da Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesinin yeni yerine taşınmasıyla boşalan binada, Türk astronomi bilgini ve matematikçi Uluğ Bey'in ismini taşıyacak fen lisesi açılması talebi, Milli Eğitim Bakanlığınca olumlu karşılandı.

Siteler Mahallesi'ndeki okul binasının fen lisesi olarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermesi hedefleniyor.

Liseye ait 200 öğrenci kapasiteli bir pansiyon yapılması için de Aliağa Belediyesi ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında İzmir Valiliğinde protokol yapıldı.

Protokol törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi katıldı. Vali Köşger, "Konuyu Bakanlığımıza teklif ettik. İnşallah Aliağa'da bir fen lisesi açılışı gerçekleşecek. Aliağa Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.