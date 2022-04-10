Aliağa'da AK Partili kadınlar polislerle sahur yaptı - Son Dakika

AK Parti Aliağa Kadın Kolları, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerle sahur yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lokalinde, ilçede görev yapan polislerin katılımıyla sahur programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, milletin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçlerine ve polislere teşekkür ederek, "Allah tüm güvenlik güçlerimizi korusun, vatan, millet, memleket düşmanlarına fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve eşi Özge Balıkçıoğlu ile AK Parti Aliağa Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Sarıkaya da katıldı.