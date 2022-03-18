Aliağa'da AK Partili kadınlardan lokma hayrı - Son Dakika

AK Parti Aliağa Kadın Kollarınca Berat kandili kapsamında lokma hayrı yapıldı.

Demokrasi Meydanı'ndaki hayır etkinliğinde konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, Berat kandilinin ramazan ayının müjdecisi olduğunu söyledi.

Yıldırım, bu anlamlı günde partililerle bir araya gelerek Aliağa'lılarla kucaklaşmak istediklerini belirterek, "Berat Gecesi, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin ön plana çıktığı çok özel bir zaman dilimidir. Bu gece rahmet, rızık ve şifa kapıları açılıyor. Biz de birlik beraberlik içinde bu gecenin manevi ikliminden yararlanmak istedik." diye konuştu.

Kandilin dünyada barış ve huzura vesile olmasını temenni eden Yıldırım, düzenlenen lokma hayrına gösterilen ilgiye de teşekkür etti.