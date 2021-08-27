Aliağa'da AK Partili kadınlardan vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca vatandaşlara aşure ikram edildi.

Parti binasında düzenlenen etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Erdem, AK Parti Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Meşe, İl Kadın Kolları Aliağa Koordinatörü Nesrin Akşehirli, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Partide görev alan kadınlar tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, aşurenin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Aşurenin yapılması için parti teşkilatında yer alan kadınların da katkı koyduğunu ifade eden Yıldırım, "Bugün bu kazanın kaynamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu. Gösterilen yoğun ilgi de çok güzeldi. Bereketin timsali olan ve içerisinde birçok manayı taşıyan önemli bir günde bütün gönüldaşlarımızla bir arada olma fırsatı bulduk." diye konuştu.