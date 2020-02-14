Aliağa'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan 'İş Birliği Protokolü' gereğince Aliağa'da 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası' gerçekleştirildi.



Aliağa Gençlik Merkezinde ilk ve ortaokullar düzeyinde gerçekleştirilen turnuva sekiz kategoride yapıldı. İlkokul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, Q-Bitz oyunları, ortaokul kategorisinde ise Mangala, Reversi, Pentago, Kulami oyunları düzenlendi. Turnuvada kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler İzmir turnuvasına katılmaya hak kazandı. İl turnuvasında da birinci olan öğrenciler 7-8-9 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak.



Dereceye giren öğrenciler için ödül töreni



Aliağa'da 14 okuldan 60 öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler, birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Öğrenciler ödüllerini Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ile öğretmenlerin elinden aldı. Ortaokullar düzeyinde Mangala kategorisinde Şehit Sebahattin Karakaplan Ortaokulu'ndan Umut Yalçın, Pentago kategorisinde Gazi Ortaokulu'ndan Enes Küçükkaraca, Reversi kategorisinde Petrokimya Ortaokulu'ndan Beren Ada Çakmak, Kulami kategorisinde Gazi Ortaokulu'ndan Okan Hakan Şimşek birincilik kupasının sahibi oldu. İlkokul düzeyinde Mangala kategorisinde Cumhuriyet İlkokulu'ndan Barış Kaya, Pentago kategorisinde Petrokimya Ortaokulu'ndan Berrin Genç, Equilibrio kategorisinde Petrokimya Ortaokulu'ndan Selman Kaan Tavşan, Q-Bitz kategorisinde ise Şehit Çavuş Bülent Kula İlkokulu'ndan Çağrı Beyazyüz birinci oldu.



"Öğrencilerimiz hem zekalarını konuşturdu hem de sosyalleşme imkanı buldu"



Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nın ilçe ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Aliağa Temsilcisi Emre Okmar, "Turnuvanın ilçe ayağına 14 okuldan 60 öğrenci katıldı. Burada birinci olan öğrencilerimiz Türkiye Zeka Oyunları İzmir İl Turnuvasına katılmaya hak kazandı. İl birinciliği elde eden öğrencilerimiz de 7-8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Öğrencilerimiz bu turnuva sayesinde hem zekalarını konuşturdu hem de sosyalleşme imkanı buldu" dedi. - İZMİR