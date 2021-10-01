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ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI - Son Dakika

ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI

01.10.2021 11:08

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, 'Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, 'Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Aliağalı üretici çiftçi kadınlar tarafından yetiştirilen Anadolu adaçayı ile İzmir kekiğinin hasadı yapıldı.

Aliağa Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisi ve Kent Fidanlığı'nda düzenlenen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kurum müdürleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal'ın açılış konuşmasıyla başladı. Anadolu adaçayı ile İzmir kekiği yetiştiriciliği hakkında bilgiler veren Aksakal, "Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kadın çiftçilerle birlikte tarım yapmak amacıyla 2019 yılında Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle kurulduğunu belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Tarımsal faaliyetin dışında yine belediyenin destekleriyle kadın istihdamına yönelik olarak yeni doğan çanta dikimi, yöresel helvacı kilim dokuma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

'ALİAĞA SANAYİSİNİN YANI SIRA GİZLİ BİR TARIM KENTİDİR'

Aliağa'nın 500 yıl önce bir tarım merkezi olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de "Aliağa sanayisinin yanı sıra gizli bir tarım kentidir. Aliağa'da 50 bin ton tarımsal üretimimiz var. 6 bin 600 ton meyve, 4 bin ton sebze üretimimizle birlikte 458 ton et üretimimiz bulunuyor. Aliağa'nın tarımdaki potansiyelini biliyoruz. Aliağa'da tarımın var olduğunu ortaya çıkartıyoruz" dedi.

'ALİAĞAMIZ TARIM KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ BARINDIRIYOR'

Aliağa'nın geçmişte hem tarım hem de balıkçılık alanında çok önemli bir bölge olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edildikten sonra yapılan yatırımlarla Aliağa sanayi şehri olarak anılmaya başladı. Daha sonrasında liman yatırımlarıyla da sanayi ve liman şehri olarak bilinmeye başladı. Aliağa sanayi ve limanlarının yanı sıra çok verimli topraklara sahip. Ancak sanayiye odaklanarak tarım ihmal edildi. Sadece sanayiye odaklanıp Aliağa'mızın verimli topraklarını değerlendirmemek Aliağa'ya ihanet olur. Tarım, olmazsa olmazlarımızdandır. Pandemi sürecinde tarım üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tarımsal üretimin arttırılması adına Çaltılıdere Mahallemizde bulunan 22 dönümlük bu arazide fidanlık kurduk. Fidanlığımıza 800 meyve ağacı, yaklaşık 8 bin adet akasya ve dut ağacı diktik. Yaklaşık 12 bin 500 adet süs bitkisi yetiştiriyoruz. Ağaçları yapacağımız peyzaj çalışmalarında kullanmak üzere yetiştirdik. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte fidanlıkta yetiştirilen ürünler pandemi döneminde semt pazarımızda online olarak satışa sunuldu. Aliağa tarım konusunda önemli bir potansiyeli barındırıyor. Yeter ki bu potansiyeli el birliğiyle değerlendirelim. Yeni Şakran'da zeytincilik yapan girişimci Mehmet Şengül, uluslararası pazarda ürünlerini satışa sunuyor. Çiftçilerimiz büyük bir gayret içinde. Genç çiftçilerimizi de teşvik etmemiz gerekiyor. Aliağalı kadın girişimcilerimiz Anadolu adaçayı ile İzmir kekiğinin hasadını yapacak. Pilot fakat örnek bir çalışma. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üretici kadınlarımızla, üretici çiftçilerimizle, üreten halkımızla ve üreten belediyemizle Aliağa'yı her yönden ileriye taşıyacağız" dedi.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise "Üretici, gerçek çiftçi milletin efendisidir. Belediyenin tüm birimleriyle tarımla ve kooperatifle iç içe Aliağa'nın tümüne yayılmış bir çalışma temposu çok örnek bir çalışmadır. İnşallah bunun semeresini ve bereketini birlikte yaşayacağız. Üretimimiz ve bereketimiz bol olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ömer Karaman ve Belediye Başkanı Serkan Acar beraberindeki heyetle, el emeği ve doğal ürünler stantlarını ziyaret ettikten sonra tarlaya inerek Anadolu adaçayı ile İzmir kekiğinin hasadı yaptı.

ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI
ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI
ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI
ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI

Serkan Acar, Aliağa, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALİAĞA'DA ANADOLU ADAÇAYI İLE İZMİR KEKİĞİ HASADI YAPILDI - Son Dakika
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