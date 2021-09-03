Üye Girişi
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok - Son Dakika

Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok

03.09.2021 09:12

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesisi yakınlarında toplanan toz numunelerinin analizinde sağlığa zararlı asbest lifleri tespit edildiğine yönelik iddiaların ardından açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, 'Biz, asbest konusunu aştık' dedi.

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesisi yakınlarında toplanan toz numunelerinin analizinde sağlığa zararlı asbest lifleri tespit edildiğine yönelik iddiaların ardından açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, 'Biz, asbest konusunu aştık' dedi. Asbest Söküm Uzmanı Birol İnam da "Asbestli gemi çok az geliyor, gelse bile mevzuata göre oluşturulan karantina bölgelerinde sökülüyor" diye konuştu.

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği'nin İzmir'in Aliağa'da yaptığı incelemede gemi söküm tesisi yakınlarından alınan toz numunelerinde serpantin grubu krizotil türü asbest liflerine rastlandığı yönünde yayınladığı raporu ve iddiaları hakkında açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, "Gündemdeki asbest konusunu hayretler içerisinde izledik. Kapımız açık, bu konuda sorusu olan varsa 22 firmayı tek tek gezip görebilirler. Bilgi alabilirler. Gemide söküme başlamadan önce, asbest, gemiden uzman ekipler ve şirketimizin, derneğimizin bünyesinde çalışan çevre mühendisleri ve asbest konusunda uzman kişiler tarafından sökülüp bertaraf tesislerine gönderiliyor. Bu konuyu gündeme getiren kişiler şantiyelerimize gelse biz onlara durumu anlatırız. Biz, asbest konusunu aştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğümüzün kriterleri neticesinde asbestin bertarafı çevreye duyarlı bir şekilde yapılıyor" dedi.

'10 YILDA ÇOK AZ SAYIDA ASBESTLİ GEMİ GELDİ'

Gemilerde 10 yıldır asbest kullanılmadığının altını çizen Kamil Önal, Aliağa'ya son 10 yıl içinde çok az sayıda asbestli gemi geldiğini kaydetti.

Önal, "Şu an 22 firmanın 11'i Avrupa Birliği kriterlerinde gemi söküyor. 8 firma da girme aşamasında, her gün denetliyor ve bilgi veriliyor. Önceliğimiz sadece asbest değil sıvı atıklarımız, katı atıklarımız da var hepsini yönetmelik kapsamında yürütüyoruz. Biz herhangi bir gemimizde asbest olduğunda önlemini fazlasıyla alıyoruz. Son 10 yılda gemilerde asbest kullanılmıyor. Şu an gemi söküm tesislerine 10 yılda çok az sayıda asbestli gemi geldi. Bu gemilerin de nasıl söküldüğünü içeren belgeler mevcut. Ayrıntılı olarak bizde var görmek isteyene kapımız açık. Numuneleri nereden aldılar bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Asbest sadece gemi sökümle ilgili değil inşaat firmaları tarafından kullanılıyor, çatı kaplamalarında, PVC borularda kullanılıyor. Nereden alındığını bilmiyorum" diye konuştu.

'ÇEVRESEL BİR ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Asbestli gemi geldiğinde mevzuata uygun bir şekilde çevreye zarar vermeyecek şekilde temizlendikten sonra oluşturulan karantina bölgesinde söküldüğüne dikkati çeken Asbest Söküm Uzmanı Birol İnam ise "Gemi sökümle ilgisi olmayan iddialar var. 55 farklı yerden numune alındığı ve bir tanesinde life rastlandığı söyleniyor. Gemi söküm bölgesine uzun zamandır asbestli gemi gelmiyor. Eğer asbestli bir gemi gelirse de asbest mevzuatı var ve bu mevzuata göre 'Asbestli materyal, asbest söküm çalışanları tarafından, asbest söküm uzmanı nezaretinde yapılır' deniyor. Asbestli gemi bu kurallar çerçevesinde sökülüyor. Çevresel bir etkisi söz konusu değil. Kişisel koruyucu ekipmanları, karantina bölgesi ve hijyen tesisleri var. Bütün sistem kuruluyor ve söküm buna göre gerçekleştiriliyor. Kara düzen bir söküm söz konusu değil. Asbestli ekipmanlar sadece gemi söküme gelmiyor. Alındığı söylenen söz konusu numuneler de gemi söküm bölgesinden alınmış numuneler değil. 2010 yılından itibaren asbestli gemiler yasaklandı buraya gelen gemilerin çoğu eski bile olsa tadilattan geçmiş gemiler olduğu için asbestten temizlenmiş olarak geliyor" diye konuştu.

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başvurulara istinaden Müdürlüğümüzce tesislerde ve baştankara yapılan gemilerde denetlemeler yapılmakta ve notifikasyon onayları denetleme sonucunda değerlendirilmektedir. Asbest bulunan gemilerde asbestli bölgede söküm işlemleri, konusunda uzman firma ve kişiler tarafından yapılmakta ve sökülen asbest atıklarının tamamen kapalı alanda geçici depolanarak bertarafa gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemize söküm amacıyla getirilen veya getirilecek gemilerde fazla miktarda asbest bulunması durumunda gemilere notifikasyon onayı verilmemekte ve mahrece iade işlemleri gerçekleşmektedir."

Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok
Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok

Aliağa, Asbest, İzmir, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak 09:59 Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi 09:43 Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı 09:21 Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz 08:37 Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü 08:28 Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü Sağlık Bakanı Koca, 08:25 Sağlık Bakanı Koca, "Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusunu cevapladı: Aşısızların salgını olmaya devam ediyor
Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor 08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı 00:11 Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı

Son Dakika Haberleri
09:58 Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
09:45 Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı
09:43 Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi
09:36 Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi
09:20 Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
09:19 Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor
08:31 Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi
08:23 Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor
08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor
08:20 Son dakika! ABD'de kasırganın neden olduğu seller sonucu 45 kişi yaşamını yitirdi
Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor         
10:05
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi         
09:36
Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor         
09:19
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
08:26
Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor         
08:23
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti         
23:12
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı         
16:51
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 10:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa'da asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement