Aliağa'da balkonlar çiçekle dolacak - Son Dakika

Aliağa'da balkonlar çiçekle dolacak

06.04.2021 15:15
Aliağa'da balkonlar çiçekle dolacak, System.String[]

Geçtiğimiz 2 ayda 20 bin zeytin fidanını Aliağa'da vatandaşlara ulaştıran Aliağa Belediyesi bu kez balkonlarda bahar coşkusu yaşatacak projeye başlıyor.

Gerçekleştirilen peyzaj projeleri, Ağapark, Kent Park ve Avcı Ramadan Rekreasyon alanı gibi yeşil projeler, mahallelerde park ve yeşil alanların hızla artması, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla güzelleşen ve çehresi hızla değişen Aliağa'da, balkonları çiçeklerle donatacak "Balkonda Bahar Var" projesi Aliağa Belediyesi tarafından başlatıldı.

Vatandaşlar proje kapsamında internetten ve başvuru noktalarından çiçek talep edebilecek.

"Çiçek gibi Aliağa" için Balkonlar Çiçekle Dolacak

Aliağa Belediyesi, "Balkonda Bahar Var" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Aliağa'da 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtımı yapılacak. Proje kapsamında ilk etapta 10 bin adet Sarmaşık Sardunya, Sarkık Petunya ve Bodrum Papatyası çiçekleri talep eden tüm vatandaşlara dağıtılacak.

Vatandaşlar Sardunya, Petunya ve Bodrum Papatyasından oluşan 3 tür çiçekten toplam 2 adet alabilecek. Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan Çiçek setinde talep eden her vatandaşa 2 yetişkin çiçek, Balkon Saksısı ve 10 litrelik toprak özel proje çantası içinde verilecek. Çiçeklerin dağıtımı talep toplanmasının ardından belirlenecek program dâhilinde başlayacak. Aliağa Belediyesi ekipleri çiçekleri ve "Balkonda Bahar var" setini vatandaşların kapılarına kadar getirecek.

BAŞKAN SERKAN ACAR; "ALİAĞAMIZI HEP BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'yı güzelleştirecek her projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçirdiklerini belirterek, "Şubat ayında başlattığımız Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek projemiz kapsamında 2 ayda 20 bin zeytin fidanını vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi de 'Çiçek gibi Aliağa' diyerek Aliağa'mızdaki tüm balkonları çiçeklerle buluşturuyoruz. Bu yıl baharın coşkusunu balkonlarımızı renklendirerek katlayacağız.Balkonlarımızın güzelleşmesi, Aliağamızın güzelleşmesi demek. Aliağamızı hep birlikte güzelleştiriyoruz. Bizden çiçek talep eden her vatandaşımıza çiçeklerini adreslerine teslim edeceğiz." dedi.

Başvuru Nasıl olacak?

Aliağa Belediyesi'nin başlattığı "Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında çiçek isteyen Aliağalılar Belediyenin internet sitesinden başvuru formunu dolduracak. Projeye Belediye internet sitesinden ve https://bahar.aliaga.bel.tr adresinden başvurulacak.

Bununla birlikte Belediye tarafından belirlenen çeşitli noktalarda da Başvuru formları doldurularak çiçek talep edilebilecek. Vatandaşlar; Aliağa Belediyesi ana hizmet binası Hilal Masa, Belediye Ek Hizmet Binası, Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Aliağa Belediyesi Yeni Şakran Hizmet Birimi ve Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimindeki Başvuru Noktalarında form doldurarak çiçek talep edebilecek.

65 Yaş Üstü Ve Engelli Vatandaşlar İçin Telefonla Başvuru

"Balkonda Bahar Var" projesi kapsamında Belediyeden çiçek talep etmek isteyen ancak evlerinden çıkamayacak durumda olanlar, 65 yaş üstü büyükler ve Engelli vatandaşlar da Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 Nolu Hilal Masa Mesaj hattına Whatsapp/Bip ve telegramdan mesaj göndererek çiçek talep edebilecek.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa'da balkonlar çiçekle dolacak - Son Dakika


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