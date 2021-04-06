Aliağa'da balkonlar çiçeklerle donatılacak - Son Dakika

Aliağa'da balkonlar çiçeklerle donatılacak

06.04.2021 16:41
Aliağa'da balkonlar çiçeklerle donatılacak, System.String[]

Yeşil alanların hızla arttığı, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yayıldığı İzmir'in Aliağa ilçesinde, balkonları çiçeklerle donatacak "Balkonda Bahar Var" projesi belediye tarafından başlatıldı.

Yeşil alanların hızla arttığı, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yayıldığı İzmir'in Aliağa ilçesinde, balkonları çiçeklerle donatacak "Balkonda Bahar Var" projesi belediye tarafından başlatıldı.

Aliağa Belediyesi, "Balkonda Bahar Var" projesini başlattığını duyurdu. Çiçek isteyen vatandaşların proje kapsamında, Aliağa Belediyesinin https://bahar.aliaga.bel.tr adresinden başvurarak form doldurabileceği, Hilal Masa, Belediye Ek Hizmet Binası, Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Aliağa Belediyesi Yeni Şakran Hizmet Birimi ve Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimindeki başvuru noktalarından çiçek talep edebileceği kaydedildi.

Belediye ekiplerinin 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtımı yapacağı öğrenilirken, ilk etapta 10 bin adet Sarmaşık Sardunya, Sarkık Petunya ve Bodrum Papatyası talep eden tüm vatandaşlara dağıtılacak.

Dağıtımlar, taleplerin toplanmasının ardından belirlenecek program dahilinde başlayacak ve Aliağa Belediyesi ekipleri çiçekleri ve "Balkonda Bahar Var" setini vatandaşların kapılarına kadar götürecek.

Öte yandan, çiçek talep etmek isteyen; ancak evlerinden çıkamayacak durumda olanlar, 65 yaş üstü büyükler ve engelli vatandaşlar da, Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 numaralı Hilal Masa Mesaj hattına Whatsapp/Bip ve Telegram'dan mesaj göndererek çiçek talep edebilecek.

"Aliağamızı hep birlikte güzelleştiriyoruz"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'yı güzelleştirecek her projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçirdiklerini belirterek, "Şubat ayında başlattığımız Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projemiz kapsamında 2 ayda 20 bin zeytin fidanını vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi de 'çiçek gibi Aliağa' diyerek Aliağa'mızdaki tüm balkonları çiçeklerle buluşturuyoruz. Bu yıl baharın coşkusunu balkonlarımızı renklendirerek katlayacağız. Balkonlarımızın güzelleşmesi, Aliağamızın güzelleşmesi demek. Aliağamızı hep birlikte güzelleştiriyoruz. Bizden çiçek talep eden her vatandaşımıza çiçeklerini adreslerine teslim edeceğiz" dedi. - İZMİR

Aliağa'da balkonlar çiçeklerle donatılacak

Aliağa Belediyesi, Bahar Var, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa'da balkonlar çiçeklerle donatılacak - Son Dakika


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