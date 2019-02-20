Aliağa'da Belediye Başkan Adayı Sayısı 8 Oldu
50 dakika önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Aliağa Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan kişi sayısı 8 oldu.
İzmir
'in Aliağa
ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Aliağa Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan kişi sayısı 8 oldu.
Aliağa ilçesinde, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarının yanı sıra Aliağa Belediye Başkanlığı'na bazı partilerden adaylarda talip oldu. Buna göre, adaylığını açıklanan isimler şu şekilde;
Cumhur İttifakı adayı mevcut başkan Serkan Acar
, Millet İttifakı adayı Ozcan Durmaz, Demokratik Sol Parti
Osman Kocabıyık, Saadet Partisi
İsmet Topuz, Vatan Partisi Hasan Şahin
, Türkiye
Kominist Partisi Atila Işık
, Demokrat Parti
Burcu Toros ismi açıklanan isimler oldu. Bağımsız Türkiye Partisi
de başkanlık yarışına bir aday çıkardı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:03 Kaynak: İHA
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