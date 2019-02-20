Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Belediye Başkan Adayı Sayısı 8 Oldu

Aliağa'da Belediye Başkan Adayı Sayısı 8 Oldu

50 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Aliağa Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan kişi sayısı 8 oldu.

Aliağa'da Belediye Başkan Adayı Sayısı 8 Oldu, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Aliağa Belediye Başkanlığı'na adaylığı açıklanan kişi sayısı 8 oldu.

Aliağa ilçesinde, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarının yanı sıra Aliağa Belediye Başkanlığı'na bazı partilerden adaylarda talip oldu. Buna göre, adaylığını açıklanan isimler şu şekilde;

Cumhur İttifakı adayı mevcut başkan Serkan Acar, Millet İttifakı adayı Ozcan Durmaz, Demokratik Sol Parti Osman Kocabıyık, Saadet Partisi İsmet Topuz, Vatan Partisi Hasan Şahin, Türkiye Kominist Partisi Atila Işık, Demokrat Parti Burcu Toros ismi açıklanan isimler oldu. Bağımsız Türkiye Partisi de başkanlık yarışına bir aday çıkardı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa, Politika
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