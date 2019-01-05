Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Bir Yılda 2 Bin 120 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi

Aliağa'da Bir Yılda 2 Bin 120 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi

44 dakika önce

Aliağa Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan veterinerlik birimi, bir yılda 2 bin 120 sokak hayvanını tedavi altına alarak sağlığına kavuşturdu.

Aliağa'da Bir Yılda 2 Bin 120 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi, System.String[]
Aliağa Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan veterinerlik birimi, bir yılda 2 bin 120 sokak hayvanını tedavi altına alarak sağlığına kavuşturdu.

Aliağa Belediyesi veterinerlik birimi, vatandaşlar tarafından getirilen ve ihbar üzerine ekipler tarafından veterinerlik birimine kaldırılan sokak hayvanlarının tedavi süreçleri ile yakından ilgileniyor. Veterinerlik biriminin bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgiler veren Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, 2018 yılı içerisinde toplam 2 bin 120 sokak hayvanının ameliyatını ve tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Veterinerlik biriminin iki veteriner hekim, üç saha personeli ve bir büro personeli ile görevini sürdürdüğünü belirten Güçlü, "Ameliyat ve tedavilerin yanı sıra 678 tane kedinin ve 368 tane köpeğinde kısırlaştırma işlemini yaptık" dedi.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi olarak sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olduklarını da ifade eden Güçlü, "Can dostlarımızın yiyecek ihtiyacının karşılanması için ilçe sınırları içerisinde çeşitli bölgelere 40 adet otomatik su kabı yerleştirdik. İklim koşullarından olumsuz etkilenmemeleri adına kulübeler yerleştirdik. Bugüne kadar 10 adet kedi evinin dağıtımını tamamlayarakk beslenme noktaları oluşturduk. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama dağıtımları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 50 adet köpek kulübesinin de dağıtımına başladık" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı

Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:57:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Bir Yılda 2 Bin 120 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]