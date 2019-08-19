Son Dakika Haberleri: Aliağa'da çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aliağa'da çıkan yangın korkuttu

56 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aliağa'da çıkan yangın korkuttu, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aliağa'da Samurlu Mahallesi Sülüklü Çeşme mevkisinde bulunan otluk ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ile Aliağa Belediyesine ait 1 dozer ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 su tankeri, 7 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 5 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi. - İZMİR
Sülüklü, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı
Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da çıkan yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]