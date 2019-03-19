Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Çocuklara Özel Modern Oyun Parkları

Aliağa'da Çocuklara Özel Modern Oyun Parkları

56 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çocuklar için eskiyen oyun parkları yeni nesil oyun grupları ile revize edildi.

Aliağa'da Çocuklara Özel Modern Oyun Parkları, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, çocuklar için eskiyen oyun parkları yeni nesil oyun grupları ile revize edildi.

Aliağa Belediyesi, çocukları unutmadı. Dış mahallelere yapılan yeni modern oyun parkları, çocukların vazgeçilmez oyun alanlarından biri olurken, eskiyen parklar ise yeni nesil oyun grupları ile revize edildi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Uzunhasanlar, Aşağı Şehit Kemal, Samurlu, Bozköy, Karakuzu, Güzelhisar, Çakmaklı, Helvacı, Kalabak ve Yeni Şakran Mahallelerine yeni nesil modern oyun parkları kazandırıldı. Çocukların hizmetine sunulan yeni nesil modern oyun parklarına, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan 'Batık Gemi' figürlü oyun grupları yerleştirildi.

Oyun grubu alanları çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplandı. Led aydınlatmalarla donatılan parklar, gece kullanımı için de hazır hale getirildi. Modern park alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan peyzaj çalışmalarıyla yemyeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Çocuklar için yapılan oyun parklarında yetişkinler de unutulmadı. Her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği oyun parklarına yetişkinler için günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleride yerleştirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

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