Son Dakika Haberleri: Aliağa'da çöp konteynerlerine özel temizlik
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Aliağa'da çöp konteynerlerine özel temizlik

2 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentteki tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

Aliağa'da çöp konteynerlerine özel temizlik, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentteki tüm çöp konteynerleri dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.


Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye, özel araç ile çevrede oluşabilecek pis koku, sinek ve haşere oluşumunun önlenmesi amacıyla konteynerleri dezenfekte ediyor. Konteynerleri steril bir hale getiren aracın, günde 100 konteyner temizliği yapabilme kapasitesine sahip olduğu ifade edilirken, araç sıcak ve soğuk su vasıtasıyla yıkama işlemi de gerçekleştiriyor. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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