Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı - Son Dakika

Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı

07.03.2021 09:39
Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu genelge kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesinde Covid-19 denetimleri gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu genelge kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesinde Covid-19 denetimleri gerçekleştiriliyor.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın katıldığı Covid-19 denetimlerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile emniyet, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı ekipler de eşlik etti.

Genelge gereği ilk olarak Aliağa genelinde faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerlere denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine yüzde 50 kapasite ile hizmet verilmesi, maskesiz müşteri kabul edilmemesi, masalar arasında bulunan sosyal mesafenin 1,5 metre olması, müşterilerin HES Kodu ile kabul edilmesi, kapasite sınırlaması sonrası oturma düzeni planının müşterilerin görebileceği şekilde asılması gerekliliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Covid-19 denetimlerinin sıklaştırılacağını belirten Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, kurallara uyma konusunda Aliağa'nın örnek bir kent olduğunu söyledi. - İZMİR

Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı
Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı
Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı
Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı

Koronavirüs, Hisarcık, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa'da Covid-19 denetimleri hızlandı - Son Dakika


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