Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Aliağa Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Aliağa Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.


Aliağa Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında harekete geçti. Bu kapsamda belediye, bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Aliağa Belediyesinin depremzedeler için başlattığı kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları; battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk maması ve her türlü kuru gıda bağışlarını Aliağa Kapalı Pazar Yerinde bulunan Aliağa Belediyesi Sosyal Market'e yapabilecek.


Aliağa Belediyesi Sosyal Market, Aliağalı vatandaşların depremzedeler için yapabilecekleri bağışlar için cumartesi ve pazar günü 08.30 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri de, 153 Hilal Masa aracılığı ile talepte bulunulması halinde bağış malzemelerini vatandaşların evlerinden alacak. Sosyal markette toplanan bağış malzemeleri pazartesi günü deprem bölgelerine ulaştırılacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Malatya, Elazığ, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:55:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa'da depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]