Aliağa'da deterjan fabrikası gibi meslek lisesi - Son Dakika
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Aliağa'da deterjan fabrikası gibi meslek lisesi

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Symra markasıyla sıvı temizlik maddeleri üretiyor.

Aliağa'da deterjan fabrikası gibi meslek lisesi, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Symra markasıyla sıvı temizlik maddeleri üretiyor. Öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri, kamu kurum ve kuruşlara ve okullara satılıyor.


Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sıvı temizlik maddeleri üretmeye başladı. Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Symra markasıyla üretim yapan öğrenciler, bu ürünleri ise kamu kurum ve kuruşlara ve okullara satıyor.


"Bu işi daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz"


Bu üretimle bilgi ve beceri sahibi olan öğrencilerin mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilecekleri belirtilirken, Okul Müdürü Bilge Han Kurtcebe, öğrencilerin istihdamına da katkı sağladıklarını belirtti. Kurtcebe, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu planlamasında, mesleki ve teknik eğitime atfedilen hedeflerden biri de mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmeleri açması ve öğrencilerin üreterek, yaparak öğrenmelerinin önünün açılmasıdır. Aynı zamanda, üretilen ürünlerin kalite ve çeşitliliğinin arttırılması da okulumuzun hedefleri arasındadır. Bu kapsamda okulumuz öğretmen ve öğrencilerimizin gerçek üretim ortamlarındaki mesleki gelişimi sürekli desteklenmektedir. Biz okullarımızın 5 farklı kalemdeki temizlik malzemeleri üretebileceğimizi bunları daha düzenli bir şekilde verebileceğimizi düşündük. Projemizde başlangıçta İzmir Kredi Yurtlar Kurumu ile temasa geçtik; eğitim destekli projemizdi. Görüşmelerden sonra iki kazan ve numunelik malzemeleri de aldık. Üretime başladık. Daha sonra okulumuz Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolubank A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü neticesinde, kimya teknolojisi alanı döner sermaye işletmesi kapsamında yapılacak üretim çalışmalarında kullanılmak üzere ikişer ton kapasiteli iki adet üretim kazanı kimya alanı imalathanesine kazandırdık. Böylece okul-işletme arasında deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlanmıştır. Yaklaşık olarak talep gelirse günlük 9-10 ton üretimimiz olacak; ama daha ileri ki dönemlerde kapasitemizi artırarak bu işi daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz" ifadelerini yer verdi.


"Kamu ve kamu kuruluşlarının ürettikleri bu malzemeleri satıyorlar"


Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan da, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret etti. Bayhan, Habaş Hamdi Başaran Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin, iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.


Bayhan, "Meslek liselerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de ülkeye katma değer kazandırmaktır. Bu anlamda bakıldığında çok önemlidir. Herkesin bildiği gibi meslek lisesi memleket meselesidir. Habaş Hamdi Başaran Meslek Lisesi bakıldığında fiziki ve donanım açısından İzmir'in çok önemli klasman okullarından bir tanesidir. Okulumuzun müdürü ile öğretmenleri ve öğrencileri ile döner sermaye de temizlik malzemesi üretimi gerçekleştirdiler. Meslek lisesinin yapması gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Şimdi kamu ve kamu kuruluşlarının ürettikleri bu malzemeleri satıyorlar. Kanaatimce meslek liselerinin boyutunda Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin üst klasman bir okul olduğunda bu şekilde ispat etmiş olduk; çünkü meslek liselerinden beklenen en önemli özellik üretim yapması ve bu üretimi katma değer olarak oluşturulması hem öğrenciye hem öğretmene okulun kendisine ve memleketin gayri safi milli hasılata faydası sağlaması beklenir. Bu anlamda meslek lisesi sadece akademik anlamda değil, uygulamalı bir eğitimle birlikte mesleğin iş için de öğrenme açısından da kazanım meydana getirdik" şeklinde konuştu.


"Aslında çocuklarla bu konuda rehberlik yapmak gerekiyor"


İş birliği yapılan bankanın Şube Müdürü Seda Karakaya da, şöyle devam etti:


"Sektör olarak birçok firma ziyaretlerinde bulunuyoruz. Firmalara ve sektörlere baktığımızda genelde firma sahiplerin meslek lisesi mezunu olduklarını görüyoruz. Yanlarındaki çalışanların ise İyi üniversitelerden mezun olan insanlardır; çünkü meslek lisesi mezun olan bu insanları küçük yaşta bu işe başladıkları için ticaretti daha çabuk iyi kavrıyorlar. Çocuklar bunun farkında değiller. Aslında çocuklarla bu konuda rehberlik yapmak gerekiyor. Çocukların kendi güçlerin farkına vardırılması gerekiyor. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bunu yapıyor. Genel müdür ve şubemiz olarak bu projeye destek vermemiz gerekiyor ve de vereceğiz." - İZMİR

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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