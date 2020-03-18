Aliağa'da eczanelere dezenfekte - Son Dakika
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Aliağa'da eczanelere dezenfekte

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.

Aliağa'da eczanelere dezenfekte, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirli davranılırken, belediye ekipleri eczaneleri dezenfekte etti.


Aliağa Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her noktayı dezenfekte eden, tedbiri elden bırakmayan ekipler, eczaneleri de unutmadı. Bu kapsamda, kentte hizmet veren tüm eczaneler özel solüsyonla dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:24 Kaynak: İHA

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