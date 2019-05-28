Aliağa'da elektrik kesintisi yapılacak

GDZ Elektrik, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

GDZ Elektrik, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.



GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Aliağa'nın bazı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. 17.00-20.00 saatleri arasında Samurlu Köyü Kantar-Çamlık, Dere, Yaren Sokaklar, Samurlu Yolu-Üçsel-Ges Genel Elektrik-Duygu Gül Şimsek-Selmarin Liman-Opet Benzin Nemport Liman, Alfa Kök, Nemport Kök, Alfa Dolum Tesisi, Nemrut Liman Boru Hattı, Turkcell bölgesinde kesinti yapılacak. 17.00-18.30 saatleri arasında ise Aliağa Limanlar Bölgesi, Batı Beton Liman-Ant, Opet Dolum Tesisi, Urla Makina, Odak İnşaat, Turkuaz Petrol Ürünleri A.Ş, Teiaş 3.İletim Aliağa İşletme, Socar Turkey, Akaryakıt Depolama Apm Terminalleri Liman İşletme, Tsgi İnşaat, Teiaş Lojmanları ve civarına elektrik verilemeyecek.



Elektrikle çalışan cihazları devreden çıkarın



GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde; elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi.



Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için; GDZ Elektrik Çağrı Merkezi'nin (186) aranabileceği bildirildi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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