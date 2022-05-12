Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

12.05.2022 14:42
Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Dernek Başkanı Musa Pala, "Harika Kalpler Uçurtma Şenliği" adını verdikleri etkinliğin herkesi çok mutlu ettiğini belirterek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyledi.

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Engelliler Haftası, Uçurtma Şenliği, Rehabilitasyon, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika


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