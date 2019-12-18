Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.


Edilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesindeki organize sanayi içerisinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, yerde bulunan erimiş çelik bloktan kopan parça, kesim alanında çalışan R.Ç.'nin boğazını kesti. Kazada yaralanan işçi R.Ç.'nin ilk tedavisi Aliağa Devlet Hastanesinde yapıldı ve ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildi. R.Ç. buradan da Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İşçi R.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Aliağa, İzmir, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor
İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
22:06 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Haber
21:59 İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika Haber
21:56 Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı - Son Dakika Haber
21:53 HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika Haber
21:44 Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika Haber
21:31 Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! - Son Dakika Haber
20:40 F.Bahçe aradığı golü buldu! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]