Aliağa'da gemide patlamanın ardından yangın çıktı
42 dakika önce
- Limanda yangına müdahale görüntüleri İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:59 Kaynak: AA
- Limanda yangına müdahale görüntüleri İZMİR - İzmir
'in Aliağa
ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
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Son dakika! İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
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