Son Dakika Haberleri: Aliağa'da gemide patlamanın ardından yangın çıktı
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Aliağa'da gemide patlamanın ardından yangın çıktı

42 dakika önce

- Limanda yangına müdahale görüntüleri İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

- Limanda yangına müdahale görüntüleri İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
Aliağa'da gemide patlamanın ardından yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:59 Kaynak: AA
Aliağa, İzmir, Güncel
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