Aliağa'da 'Gönül Sofrası' iftarı

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Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Binali Yıldırım: Antalya ve Ankara'yı Kazandınız Bir Şey mi Dedik?

Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira