Aliağa'da haşere ve sinekle mücadele - Son Dakika

Aliağa Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması amacıyla ocak ayından bu yana devam eden sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aliağa Belediyesi ekipleri yaz mevsiminin başlaması ile birlikte mücadele çalışmalarını arttırdı. Ekipler, Aliağa'nın tüm mahallelerinde sivrisinek ilaçlaması çalışmalarını belirlenen program kapsamında aralıksız sürdürüyor.



Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş. ekipleri tarafından sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin yumurta ve larva aşaması olan ocak ayında başlatılan etkin mücadele çalışmaları, ergin (uçkun) aşamasında da aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, ocak-şubat ayları arasında rögarlarda termal sıcak sisleme ve soğuk sisleme yaparak sivrisinek ve diğer vektörlerin konakladığı ve kış ayını geçirdiği alanlarda larva mücadele çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar Aliağa'nın tüm mahallelerinde gerçekleştirilirken, sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Mart-nisan ve mayıs aylarında özellikle Aliağa Kuş Cenneti, Güzelhisar çayı, Yeni Şakran ve su birikintili bölgelerde biyolojik mücadele ilaçlamaları yapıldı. Buralarda yapılan etkili larva mücadelesinden başarılı sonuçlar alındı.



İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen mücadele



Aliağa Belediyesi, sivrisinek ve haşere ile ilgili mücadeleyi tam donanımlı beş araç ve biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası bulunan 12 uygulayıcı personel ile Aliağa'nın tüm mahallelerinde eşgüdümlü sürdürüyor. Belediyenin sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerle mücadelesi sırasında insan sağlığına, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ve sadece larva karşıtı biyolojik larvasitler kullanılıyor.



Periyodik ilaçlamalar devam ediyor



Öte yandan mayıs ayından itibaren köylerde, fosseptik kuyularında, çöp konteynerlerinde, hayvan gübreliklerinde haşere ile mücadelenin en önemli aşamalarından biri olan karasinek larva çalışmalarına da kararlı bir şekilde devam ediliyor. Aynı zamanda haşerelerin üreme alanları tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor. Rögarlar, kanalizasyonlar, dereler, su birikintileri, göl ve göletler periyodik olarak ilaçlanıyor. Mayıs ayında başlayan yetişkin sivrisinek ve karasinek mücadelesi de yoğunlukla gece sürdürülüyor. Araç üstü cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, sulak alanlarda ve sineklerin potansiyel üreme/yaşama alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürülüyor.



Vatandaşların alacağı tedbirleri sıraladılar



Aliağa Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve haşere ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğu belirtilerek alınması gereken basit tedbirleri şöyle sıraladı: "Evimizde ve bahçemizde üreme alanı olabilecek en küçük su birikintisine dahi izin vermeyelim. Bodrum katlarımızda su birikintisi olması durumunda mutlaka boşaltılmasını sağlayalım. Foseptik kapaklarının aralık kalmadan yerleştirilmesine ve sünger marifeti ile kapatılmasına, çatılarda bulunan havalandırma bacalarımızı sinek teli ile örtmeye özen gösterelim. Hayvanların içme sularını mutlaka haftada bir dökerek yenileyelim. Kullanma suyu için depolanan suların üzerini kapatalım. Çevremizde bulunan kullanılmayan kap-kacak, kova, bidon ve buna benzer malzemeler içlerinde su birikimi olmayacak şekilde ters olarak kapatalım. Tarla ve bahçelerde su birikintisi oluşturabilecek çukurları dolduralım. Etrafımızda açıkta çöp bırakmayalım. Çöp poşetlerinin ağzını sıkıca kapatalım. Gübreliklerin üzerini naylon vb. bir örtü ile karasinek girişine izin vermeyecek şekilde kapatalım." - İZMİR