Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Hava Sıfırın Altına Düşecek

Aliağa'da Hava Sıfırın Altına Düşecek

43 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aliağa'da hafta sonu yağmurun ve karla karışık yağmurun beklendiğini duyurdu.

Aliağa'da Hava Sıfırın Altına Düşecek, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aliağa'da hafta sonu yağmurun ve karla karışık yağmurun beklendiğini duyurdu. Hafta sonundan itibaren ise hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği belirtildi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin resmi internet sayfasından alınan bilgilere göre Aliağa'da 5 Ocak Cumartesi günü hava yağmurlu olacak. 6 Ocak Pazar günü ve 7 Ocak Pazartesi günü ise karla karışık yağmurun etkili olabileceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bölgemizi terk etmesiyle birlikte hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düşecek.

Bölge geneli parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Çanakkale, Balıkesir ile Manisa'nın kuzey ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar görülecek. İzmir ve Aydın çevrelerinde sağanak yağmur, Manisa merkez ile güney ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bölgenin kuzeyinde yerel olarak yoğun kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı 3 ila 5 derece birden azalacak.

Meteorolojik uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgenin kuzeyinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Rüzgarın Kuzey Ege'de Fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz ve ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği yönünde bilgilere de yer verildi.

Aliağa'da tahmin edilen beş günlük hava durumu

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerine göre Aliağa'da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak:

5 Ocak 2019 Cumartesi: Hava yağmurlu, sıcaklık en yüksek 8, en düşük 4 derece

6 Ocak 2019 Pazar: Hava karla karışık yağmurlu, sıcaklık en yüksek 8, en düşük 4 derece

7 Ocak 2019 Pazartesi: Hava karla karışık yağmurlu, sıcaklık en yüksek 5, en düşük 1 derece

8 Ocak 2019 Salı: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 3, en düşük -1 derece

9 Ocak 2019 Çarşamba: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 4, en düşük -4 derece - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Kar, Aliağa, Güncel
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