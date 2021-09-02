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Aliağa'da Helvacı Kilimi İçin Ortak Protokol - Son Dakika

Aliağa'da Helvacı Kilimi İçin Ortak Protokol

02.09.2021 08:53
Aliağa'da Helvacı Kilimi İçin Ortak Protokol, System.String[]

Dokuma özellikleriyle Anadolu coğrafyasında özel bir yere sahip olan Helvacı Kilimi imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü ile yeniden hayat buluyor.

Aliağa'nın Helvacı Mahallesi'nde kendine özgü dokumasıyla 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Helvacı Kilimi, Aliağa Belediyesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde imzalanan protokol ile kadınların aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Protokol kapsamında Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi tarafından Yöresel Kilim Dokuma kursları açılacak. Kadınlar, kurslarda el emeği ile ürettikleri Helvacı Kilimlerini belirlenen yerlerde satışa sunarak hem ev ekonomilerine katkı sağlayacak hem de yöresel Helvacı Kilimini yaşatarak gelecek nesillere ulaştıracak.

Aliağa Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen eğitim ve iş birliği protokolüne Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Doğal İcra Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ve S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan imza attı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "HELVACI KİLİMİMİZİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARA SUNMA İMKANI BULACAĞIZ"

Aliağa'nın yöresel değerlerinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem verdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa denilince akıllara sadece sanayi ve fabrikalar geliyor. Bizim arzumuz Aliağa'nın deniz, tarih, turizm ve farklı birçok yöresel ürünle anılmasıdır. Helvacı Kilimi, bu arzumuzun, hayalimizi en kıymetli ürünleri arasında yer alıyor. Helvacı Kiliminin yeniden hayat bulması ve pazarlanması noktasında İş-Kur'umuzun öncülüğünde kurslar açılacak. Kurslara katılan kursiyerlere yine İş-Kur tarafından teşvikler sağlanacak. Bu noktada tüm paydaşların bir araya gelmesi Aliağa için çok kıymetli. Helvacı Kilimimizi tüm paydaşlarımızla birlikte arzu ettiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlara sunma imkanı bulacağız" dedi.

İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLHAN ZİNCİRCİOĞLU, "KADINLARA GİRİŞİMCİLİĞİ AŞILAMAK VE DESTEK OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Kadınların girişimciliğe özendirilmesi ve ekonomik olarak özgüvenlerinin artması noktasında önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Doğal İcra Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, "Helvacı Kiliminin geleneksel değerinin ortaya çıkarılması bizim için çok önemli. Kadınlara destek olmak, kadının ekonominin içinde olmasını her şeyden çok daha önemli görüyoruz. Kadınlara girişimciliği aşılamak ve destek olmak bizim görevimiz" dedi.

ALİAĞA BELEDİYESİ HELVACI KİLİMİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın bölgenin kültürel mirasını koruyup geleceğe taşımak amacıyla oluşturulan Kültür Vizyonu çerçevesinde 'Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araştırılması' çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile Aliağa ve çevresinde Türk kültürü izleri, zengin Yörük kültürüne ait miras ortaya çıkarılıyor. Prof. Dr. Bekir Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Subaşı tarafından yürütülen proje kapsamında Aliağa ve çevresinde cami, çeşme, türbe, yatır, köprü ve mezar taşları ile halı, kilim, ehram, oya, işleme, örgü işleri, bakır, sepet örücülüğü gibi yöresel el sanatı ürünleri ile özellikleri ortaya çıkartılıyor.

Aliağa'da Helvacı Kilimi İçin Ortak Protokol

Serkan Acar, Ticaret, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa'da Helvacı Kilimi İçin Ortak Protokol - Son Dakika


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