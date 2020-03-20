Aliağa'da hijyen ekipleri virüse karşı kent genelinde dur durak bilmedi - Son Dakika
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Aliağa'da hijyen ekipleri virüse karşı kent genelinde dur durak bilmedi

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, kent genelinde olduğu gibi Yeni Şakran ve Helvacı'da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Aliağa'da hijyen ekipleri virüse karşı kent genelinde dur durak bilmedi, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, kent genelinde olduğu gibi Yeni Şakran ve Helvacı'da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.


Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak vatandaşların sağlığını önemli ölçüde tehdit eden korona virüsüne karşı mücadele çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi'ni dezenfekte etti. Aliağa Belediyesine bağlı hijyen ekipleri, Yeni Şakran Mahallesi'ndeki; caddelerde, sokaklarda, duraklarda, parklarda, bahçelerde, oturma alanlarında, okullarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda dezenfekte çalışması yaptı.


Vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlardan olan camiler önce dezenfekte edildi, daha sonrasında ise halılar mobil halı yıkama makinesi ile yerinde yıkanarak tertemiz bir hale getirildi. Vatandaşların hijyen kurallarına uymasına yönelik tedbirlerini de genişleten belediye ekipleri, otobüs duraklarına ve belirli bölgelere el dezenfektan kutuları yerleştirdi.


Ekipler çalışmalarını Helvacı'da da sürdürdü. Belediye bünyesinde kurulan hijyen ekipleri; park, bahçe, oturma alanları, eski belediye meydanı, işletmeler, bankamatikler, çöp kovaları ve vatandaşların topluca bulunduğu alanlar ile elle temas edilebilecek bölgeleri özel bir solüsyonla dezenfekte etti.


Hijyen ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı eczanelerde de dezenfekte çalışması yaptı. Uygulama, eczacıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ekipler, Aliağa Devlet Hastanesinde de geniş bir dezenfekiyon işlemini gerçekleştirdi. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:40 Kaynak: İHA

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