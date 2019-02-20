Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Aliağa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

45 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, meydana gelen inşaat demiri hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Aliağa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, meydana gelen inşaat demiri hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi Kümeevleri mevkiinde, açıkta bulunan inşaat demirlerinin çalınması ile ilgili olarak kameraları inceledi ve çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın şüphelileri M.O. (26) ve R.D. (24) isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yine olayla ilgili olarak yakalanan E.B. (35) ve S.D. (28) isimli şüpheliler de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüpheli şahıslar ile birlikte hareket eden bir şahsın daha olduğu anlaşılarak, soruşturma daha da derinleşti. Yapılan çalışmalar neticesinde, suç ortağı olduğu iddia edilen A.D. (36) isimli şüpheli, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

A.D. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]