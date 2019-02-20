Aliağa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
45 dakika önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde, meydana gelen inşaat demiri hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.
İzmir
'in Aliağa
ilçesinde, meydana gelen inşaat demiri hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yalı Mahallesi Kümeevleri mevkiinde, açıkta bulunan inşaat demirlerinin çalınması ile ilgili olarak kameraları inceledi ve çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın şüphelileri M.O. (26) ve R.D. (24) isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yine olayla ilgili olarak yakalanan E.B. (35) ve S.D. (28) isimli şüpheliler de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Şüpheli şahıslar ile birlikte hareket eden bir şahsın daha olduğu anlaşılarak, soruşturma daha da derinleşti. Yapılan çalışmalar neticesinde, suç ortağı olduğu iddia edilen A.D. (36) isimli şüpheli, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.
A.D. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
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