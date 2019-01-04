Aliağa'da İki Günlük Elektrik Kesintisi

GDZ Elektrik, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Aliağa'da iki gün planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

GDZ Elektrik, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Aliağa'da iki gün planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.



GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre 6-7 Ocak 2019 tarihlerinde Aliağa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. 6 Ocak 2019 Pazar günü 09.00-13.00 saatlerinde Helvacı Mevkii-Hüseyin Şairoğlu-Ümit Ok-Eryaş-Fikret Yeşil-Ercan Yumurta-Eryaş Tarım-S.Özcan ve civarına elektrik verilemeyecek. 7 Ocak 2019 Pazartesi günü ise Atilla İlhan Caddesi-Gültekin Eren,120-126-130-163-157-153-147-149-176-173-197-196-194 Sokaklar, Osman Nuri Öztürk,19 Mayıs Caddesi, Euaş Lojmanları-23 Nisan Caddesi-Plaj Caddesi Etap Altınel Otel-Tabakçı Otel-Aliağa Hilton Otel ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.



GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde; Elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için; GDZ Elektrik çağrı merkezinin (186) aranabileceği belirtildi. - İZMİR

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