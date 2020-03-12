Aliağa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
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Aliağa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aliağa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Aliağa'da İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 99'uncu yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından yapılan program büyük beğeni aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Özel Fen Bilimleri Ortaokulu Bölüm Başkanı Zerrin Karacan yaptı. Program, Şehit Çavuş Bülent Kula Ortaokul öğrencilerinden Nergis Erol'un 'Mehmetlerin Destanı' adlı şiiri seslendirmesi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin barkovizyona yansıtılmasıyla devam etti.


Öğrenciler tarafından sahnelenen müzikal oratoryo ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini konu alan tiyatro gösterisi ise salondakilere duygusal anlar yaşattı.


Programa; İzmir Vali Yardımcısı Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:49 Kaynak: İHA
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