Aliağa'da "İzmir Sana Kanım Feda" Kampanyası
1 saat önce
Kan bağışının arttırılması ve kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Aliağa ilçesindeki, Fatih İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda "İzmir Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışının arttırılması ve kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Aliağa
ilçesindeki, Fatih
İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda "İzmir
Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Fatih İlkokul ile ortaokulu tarafından yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak ve geleceğin kan bağışçıları olacak çocuklara örnek olmak amacıyla hazırlanan "'İzmir Sana Kanım Feda" kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.
Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına Aliağa Kaymakamı Erhan Günay,Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Memedali Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın okul ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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