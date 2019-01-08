Son Dakika Haberleri: Aliağa'da "İzmir Sana Kanım Feda" Kampanyası

Aliağa'da "İzmir Sana Kanım Feda" Kampanyası

1 saat önce

Kan bağışının arttırılması ve kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Aliağa ilçesindeki, Fatih İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda "İzmir Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aliağa'da
Kan bağışının arttırılması ve kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Aliağa ilçesindeki, Fatih İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda "İzmir Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Fatih İlkokul ile ortaokulu tarafından yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak ve geleceğin kan bağışçıları olacak çocuklara örnek olmak amacıyla hazırlanan "'İzmir Sana Kanım Feda" kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına Aliağa Kaymakamı Erhan Günay,Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Memedali Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın okul ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Fatih, Aliağa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir Benzin ve Motorine Zam Geliyor

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:45:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da "İzmir Sana Kanım Feda" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]