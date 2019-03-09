Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Kadınlar Günü'ne Özel Renkli Program

Aliağa'da Kadınlar Günü'ne Özel Renkli Program

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde milli eğitim müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aliağa'da Kadınlar Günü'ne Özel Renkli Program, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde milli eğitim müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına öğretmenlerden oluşan koro ve halk oyunları gösterisi renk kattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Aliağa Heydar Aliyev Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu fuaye alanında resepsiyon verildi. Ayrıca fuaye alanındaki resim sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen geniş katılımlı zengin içerikli program, konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Şehit Kemal Ortaokulu Müdür Vekili Pınar Altun, "Kelime olarak kalın harflerden oluşup, anlamında incelik olan adısın. Söylediğin her sözde naiflik olan insansın. Sözlükte nezaketin, lügatte zarafetin karşılığı olan adısın; kadın. Tepeden tırnağa her şeyinde incelik vardır. Mesela; tarlada çalışmaktan ellerin nasır tutar, kalınlaşır ama sana öyle bir sofra kurar ki, işte o sofrada bereket vardır, incelik vardır" dedi.

Konuşmaların ardından geçmişten günümüze; çalışan, üreten kadınların iş ve ev yaşamlarından kesitler sunan sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra sahneye öğretmenler; Özer Kanat, Rıdvan Erdem Kanat, Murat Şenol'dan oluşan müzik grubu çıkarken, onlara solist olarak öğretmen; Ergün Atmaca ve öğrenci Ekin Başak eşlik etti. Eğitimcilerden oluşan koro, farklı eserleri seslendirdi. Program, Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi ve emniyet mensuplarından oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ile sürdü.

Halk oyunları gösterisi programa ayrı bir renk kattı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Aliağa, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu! Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı

Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:13:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Kadınlar Günü'ne Özel Renkli Program
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]