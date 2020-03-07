Aliağa'da kadınlar, hakları için yürüdü - Son Dakika
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Aliağa'da kadınlar, hakları için yürüdü

6 saat önce

İZMİR (İHA) – 1857'de New York'ta başlatılan kadın mücadelesinin 163. senesinde Aliağalı kadınlar, bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Aliağa'da kadınlar, hakları için yürüdü, System.String[]

İZMİR (İHA) – 1857'de New York'ta başlatılan kadın mücadelesinin 163. senesinde Aliağalı kadınlar, bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.


Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi bir araya gelen kadınlar, Aliağa Demokrasi Meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar, düzenlenen yürüyüşte taleplerini haykırdı.


Demokrasi Meydanında kadınlar ellerini boyayarak kendi pankartlarını yaparken, basın açıklamasını okuyan Müge Çamcı, "Biz kadınlar, yüz yıllardır şiddetin her türlüsünü, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, savaşı, ırkçılığı, cinsiyetçiliği en yoğun ve en ağır biçimde yaşayanlarız. Dünya'da her 3 kadından 1'i hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır" dedi.


Çamcı, "Kadın ve erkek iş hayatında aynı süre çalışmakta fakat gerek ücret eşitsizliğinde, gerekse kriz dönemlerinde ilk kapının önüne konulanın kadın olmasıyla, eşitsizliğin iş yaşamındaki yansımaları önümüze çıkmaktadır. Diğer taraftan kadının mesaisi eve geldiğinde de devam etmekte, eşinin ve çocukların bakımını yapmak kadının ödev olarak algılanmaktadır" İfadelerini kullandı. - İZMİR

Dünya Kadınlar Günü, New York, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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