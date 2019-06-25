Son Dakika Haberleri: Aliağa'da kaldırım işgaline geçit yok
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Aliağa'da kaldırım işgaline geçit yok

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde işgal denetimi yapıldı.

Aliağa'da kaldırım işgaline geçit yok, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde işgal denetimi yapıldı. İzinsiz kaldırım işgali yapan işletmeleri uyaran ekipler, esnaflardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma yaptı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında, kaldırım geçişlerini ve nizami parkları önleyen her türlü malzeme kaldırımlardan toplandı. Hem vatandaşların geçişini zorlaştıran hem de görüntü kirliliğine yol açan mal ve eşyalar belediye araçları vasıtasıyla Aliağa Belediyesi temizlik işlerine gönderildi.

Halk sağlığının, esenliğinin ve ilçedeki düzenin sağlanması adına işgaliye denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, yol ve kaldırımları işgal ederek yasalara aykırı davranan iş yeri sahiplerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1 maddesinden işlem yapacaklarını söyledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
İzmir, Zabıta, Aliağa, Güncel
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