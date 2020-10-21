Aliağa'da Kaymakam Karaman, koronovirüs denetimi yaptı - Son Dakika

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamınındaki denetime katıldı.

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesindeki (ALOSBİ) fabrikaları gezen Karaman, maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen konularında denetim yaptı.

Fabrikalardaki çalışma ortamında kurallara uyulduğunu gördüğünü belirten Karaman, denetimlerin herkesin sağlığı için devam edeceğini, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt da katıldı.