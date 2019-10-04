Aliağa'da kısa dönem askerlerin yemin töreni heyecanı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında, kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 67 er törenle yemin etti.



Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görev yapan 67 er, acemilik eğitimi tamamlayarak yemin etti. Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Düğün Salonunda asker ailelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen yemin töreninde duygulu anlar yaşandı. Yemin töreni sırasında, Türk bayrağına elini koyarak ant için evlatları izleyen asker aileleri, töreni gururla izledi. Aileler gurur dolu anları cep telefonları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Kimi asker yakınlarının da gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.



İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Adnan Şimşiroğlu, askerlere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinde bile sizlerle gururlanacağının bilincinde hareket ederek Jandarma Genel Komutanlığının birer temsilcisi olduğunu unutmayın. Kıymetli aileler, dört hafta önce askerlik vazifesini yapmak için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayarak karşınızda dimdik durmaktadır. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır."



Öte yandan, spor dalı, atış dalında birinci olan askerlere ödülleri verildi. Törene ayrıca; Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak, Şakran cezaevi kurum müdürleri ve asker aileleri katıldı. - İZMİR