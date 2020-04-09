Aliağa'da korona virüs ile mücadele seferberliği - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde üç farklı atölyede gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerden oluşan ekip ile sosyal mesafeye uyarak üretimi gerçekleştiren tek kullanımlık bin tıbbi maske, Aliağa İlçe sağlık Müdürlüğüne teslime edildi.

Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için üretilen maskeler Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun'a, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan tarafından teslim edildi. Maske üretiminin devam edeceğini söyleyen Bayhan, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi. Müdür Erdal Bayhan, "Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu kötü günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onların ihtiyacı olabilecek yüz siperliklerini ve tıbbi maskeleri ürettik. Daha önce okullarımızdaki öğretmenlerimiz 3 boyutlu yazıcıları evlerine götürerek ürettikleri yüz siperliklerini teslim etmiştik. Her hafta 100 siperlik üretimi ve dağıtımı yapılacak. Bugün de sağlık çalışanlarına iletilmesi için bin adet maske teslim ediyoruz. İlk etapta 25 bin adet üretilecek tıbbi maskeleri düzenli bir periyotta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR