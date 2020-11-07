Aliağa'da, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aliağa'da, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
07.11.2020 13:37
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı kentteki apartman ve kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı kentteki apartman ve kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüsün (Covit-19) Kovid19'un ülkemizde görüldüğü andan itibaren Aliağa ilçesinde dezenfekte ekipleri, özel ve kamuya ait tüm bina ve ortak kullanım alanlarını insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı bio dezenfektan ile hijyenik hale getiriyor. Bunun yanı sıra, ekipleri vatandaşları da korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor. - İZMİR
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