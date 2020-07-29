Aliağa'da Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar tamam - Son Dakika

İzmir'de Aliağa Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Aliağa Belediyesinin; temizlikten ulaşıma, çevre korumadan veterinerlik ve zabıta hizmetlerine kadar tüm ekibi, Arife Günü ve bayram süresince görev alanlarında gerekli tüm tedbirleri aldı. Hizmetleri aksatmadan yürütecek olan ekiplerin, 24 saat esasına göre nöbetçi ekipler şeklinde vatandaşlara yardımcı olacağı belirtildi.

Öte yandan Aliağa'da vatandaşlar, kabristan ziyaretlerini Arife ve bayram süresince belediye otobüsleri ile ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar, saat 10.00'dan akşam 16.00'ya kadar 2 saat aralıkla mezarlık ziyaretlerini yapabilecek. Aliağa Gençlik Merkezi ve Yeni Mahalle Garaj Mevkiinde bulunan Askeri Lojmanlar önünden kalkacak belediye otobüsleri, vatandaşları ücretsiz olarak kabristanlığa taşıyacak ve geri dönüşlerini sağlayacak.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde, Arife günü dahil, Kurban Bayramı boyunca hayvan satış ve kesim alanlarında biyolojik ve evsel atıkların alınarak bertaraf edilmesini sağlayacak. Ekipler, eski ve yeni mezarlık temizlikleri ile birlikte Aliağa'nın tüm cadde ve sokaklarının dezenfekte işlemini gerçekleştirecek.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, bayram öncesi ve bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Zabıta ekipleri, ilgili genelgeler gereği özellikle Aliağa'da belirlenen kurban kesim yerleri ile münferit kesim yapan kişilerin korona virüsü tedbirlerine uyup uymadığını denetleyecek. Uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca vatandaşların, belirlenen yerlerin dışında kurban kesenler, kurbanlık hayvanlara işkence ve eziyet edenler veya her türlü şikayet, istek ve dileklerini ALO 153 Hilal Masa hattı üzerinden zabıta ekiplerine iletebilecek. Aliağa Belediyesi ayrıca, kurban derilerini toplamak üzere Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesine araç ve ekipman desteği sağlayacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerde hem denetimler yapacak hemde sokak hayvanlarının bakımı ve kontrolünü de bayram süresince sağlayacak.

Öte yandan, pandemi sürecinden bugüne kadar Aliağa'da 30 binden fazla vatandaşın hizmetine koşan; yöresel ürünler, sebze, meyve ve bakliyat ürünlerini vatandaşlarımızın evlerine kadar götüren Aliağa Belediyesi'nin online alışveriş merkezi aliagasemtpazari.com Kurban Bayramı süresince de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. - İZMİR