Aliağa'da Kurbanlıklar Alıcılarını Bekliyor - Son Dakika

Yeni Mahalle'de 10 Bin Metrekarelik Kurbanlık Satış Alanı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa'da kurulan kurban pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Aliağa Belediyesi, bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi Yeni Mahalle mezarlık mevkiinde bulunan 10 bin metrekarelik kurban satış alanını kurban pazarı esnafının hizmetine sunarak ilçedeki satıcı ve alıcıları buluşturuyor. Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların yer aldığı pazarda satış yapmak isteyen kişilerin işletme belgesi, satışa sunacakları hayvanların kulak küpeleri, onaylı pasaportları, aşı kayıtları, gebelik kontrol raporları gibi belgelerinin olması gerekiyor.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 20 BİN İLE 27 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kurban pazarı esnafı kurbanlık satışlarının şuan için durgun olduğunu ifade ederken büyükbaş için fiyatların 20 bin ile 27 bin lira arasında, küçükbaş için fiyatların ise 2 bin ile 3 bin 800 lira arasında değişiklik gösterdiğini söylediler.

PAZARIN EN İRİSİ 1 TON 300 KİLO İLE 'PAŞA' OLDU

Aliağa kurban pazarının en iri hayvanı ise 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli dana oldu. Cinsi Belçika Mavisi olarak bilinen dananın sahibi Burak Satıcı, 'Paşa'nın 27 bin liradan alıcı bulduğunu belirtti.