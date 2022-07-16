ALİAĞA'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN

İZMİR'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda, bugün saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopter ve 2 uçakla havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor.