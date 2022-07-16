ALİAĞA'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN - Son Dakika
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ALİAĞA'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN

16.07.2022 02:41

İZMİR'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda, bugün saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopter ve 2 uçakla havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALİAĞA'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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