ALİAĞA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Bölge Orman Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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