Aliağa'da okullar arası resim yarışması - Son Dakika
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Aliağa'da okullar arası resim yarışması

6 saat önce

Aliağa Belediyesi, çevre konusunda bilinçli bireylerin yetişmesi ve öğrenciler arasında geleceğe dair farkındalık oluşturulması amacıyla okulları arası "Temiz çevre, temiz deniz, temiz doğa ile daha temiz Aliağa" temalı resim yarışması düzenliyor.

Aliağa'da okullar arası resim yarışması, System.String[]

Aliağa Belediyesi, çevre konusunda bilinçli bireylerin yetişmesi ve öğrenciler arasında geleceğe dair farkındalık oluşturulması amacıyla okulları arası "Temiz çevre, temiz deniz, temiz doğa ile daha temiz Aliağa" temalı resim yarışması düzenliyor.


Temiz çevre kültürünün küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanmasını hedefleyen Aliağa Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği resim yarışması organize ediyor. Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen resim yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerin, yaptıkları bir adet resmi 10 Şubat 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları okul idaresine teslim edebileceği bildirildi. Yarışmaya katılan tüm resimlerin ise Aliağa Belediyesinin gelecekte düzenleyeceği çevre ve temizlik konulu etkinliklerde de kullanılabileceği açıklandı.


Öte yandan yarışmaya katılacak olan resimler, ilk olarak okullarda resim öğretmeninin başkanlığında en az üç öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenerek değerlendirilecek. Resim öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilecek. Okulu temsil eden en iyi üç resim ise Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, oradan da 34 resim Aliağa Belediyesine gönderilecek. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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