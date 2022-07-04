Aliağa'da ormanı "keyfi" için yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aliağa'da ormanı "keyfi" için yakan şüpheli tutuklandı

04.07.2022 21:29
Aliağa'da ormanı "keyfi" için yakan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanı keyfi olarak yaktığını söyleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanı keyfi olarak yaktığını söyleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yangın, dün saat 19.45 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi. Otluk alanı yaktığı öğrenilen Y.A., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaltılıdere Mahallesi Muhtarı Şenol Yoldaş, "Burada konuşurken bir şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda 'Keyfime yaktım' dedi. Jandarma ve polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aliağa'da ormanı 'keyfi' için yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa'da ormanı "keyfi" için yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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