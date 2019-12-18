Aliağa'da ormanlık alana inşa edilen 11 evin yıkımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa'da ormanlık alana inşa edilen 11 evin yıkımına başlandı - Son Dakika

Aliağa'da ormanlık alana inşa edilen 11 evin yıkımına başlandı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alana inşa edilen 11 evin kesinleşen mahkeme kararı sonrası yıkımlarına başlandı.

Aliağa'da ormanlık alana inşa edilen 11 evin yıkımına başlandı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alana inşa edilen 11 evin kesinleşen mahkeme kararı sonrası yıkımlarına başlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince yaptığı yazılı açıklamada Çaltılıdere Mahallesi Köstemköy mevkisindeki 11 yapının yıkılacağını ifade etti.

Ormanlık alandaki mülkiyetin tamamının devlete ait olduğunu, milli servet olan ormanlarda en ufak bir yapılaşmaya, yer açmaya ve işgale izin verilmediğini belirten Derince bu kapsamda belirledikleri yapıları, mahkemelerin verdiği yetkiye dayanarak ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Derince, imar barışı düzenlemesinin devlet ormanlarını kapsamadığını, bu kapsamda alınan yapı kayıt belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığını da belirterek, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılı içinde İzmir ormanlarında toplam 26 konut ve tesisin yıkıldığını kaydetti.

Derince, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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