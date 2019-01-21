Aliağa'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Foça kara yolunda, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Foça kara yolunda, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Yenifoça Limanlar Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M.Ü. idaresindeki 35 CNP 22 plakalı otomobil, Yeni Foça yönüne giden H.Ü. idaresindeki 47 AS 733 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan yolcu konumundaki C.Ç. (28), B.B. (20) ve Y.K.(21) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kazazedelerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti

Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı

Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

İzmir'de Akıl Almaz Olay...kediden Bulaşan Parazit Gözlerini Kör Etti