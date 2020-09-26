Aliağa'da pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde pazarcı esnafı, kentte bulunan pazar yerlerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak giriş yapıyor.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu il, ilçe ve beldelerde bulunan mahalle, semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulandıktan sonra pazar yerlerine girişlerine izin verilmesine karar verdi. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun pazar yerlerine ilişkin almış olduğu karar Aliağa'da uygulanmaya başlandı. Günün ilk saatlerinde tezgahlarını kurmak için Aliağa'nın en büyük pazar alanı olan Atatürk Mahallesi kapalı pazar yerine gelen pazarcı esnafı, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli tarafından HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alındı. HES kodu olmayan esnafın alana girişlerine izin verilmedi. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması ve e-devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Korona virüs uyarılarının yapıldığı esnaftan maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istenirken maskesi olmayan esnafa maske dağıtımı gerçekleştirildi. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar uyarınca Aliağa genelinde açılan bütün pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması gerçekleştirilecek.

Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında cumartesi pazarında Aliağa Belediyesi ekipleri Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara ve pazar yeri esnafına destek oldu. Vatandaşların pazar alanına girişlerinde yoğunluk oluşmaması için kontrollü bir şekilde sırayla girilmesi sağlanırken, Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi bünyesinde bulunan sağlık personeli tarafından da vatandaşların ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise gün boyunca pazar yeri içerisinde vatandaşlara ve satıcılara uyarılarda bulundu. Pazar yerinde sık sık yapılan anonslarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları hatırlatıldı.

HES kodu nasıl alnır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilecek kod oluşturuluyor. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor. Vatandaşlar dilerse aldıkları kodları, iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

Kısa mesajla alınabiliyor

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. - İZMİR