Aliağa'da sağanak yağış etkili olacak - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre Aliağa'da 7-8 Nisan'da sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise 20 ile 13 dereceler arasında değişiklik gösterecek.

Yetkililer, kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Aliağa'da Tahmin Edilen 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava raporuna göre Aliağa'da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak;

7 Nisan Çarşamba: Hava gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 20, en düşük 13 derece olacak.

8 Nisan Perşembe: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 17, en düşük 12 derece olacak.

9 Nisan Cuma: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 15, en düşük 5 derece olacak.

10 Nisan Cumartesi: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 16, en düşük 4 derece olacak.

11 Nisan Pazar: Hava güneşli, sıcaklık en yüksek 13, en düşük 6 derece olacak.