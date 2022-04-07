Aliağa'da Şenlik Havasında Orman Temizliği - Son Dakika
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Aliağa'da Şenlik Havasında Orman Temizliği

07.04.2022 08:24
Aliağa'da Şenlik Havasında Orman Temizliği

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Atatürk ve Mehmet Saka Ortaokullarında eğitim gören öğrencilerle birlikte orman temizliği yaptı

ÇOrmanlık alanda çevre temizliği yapan öğrenciler bir yandan da güzel havanın tadını çıkardı.

Güzelhisar Mahallesi ormanlık alanda "Temiz Çevre, Temiz Aliağa" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Serkan Acar, öğrencilere orman temizliğinin önemini anlattı.

Geçtiğimiz yıl yurt genelinde yaşanan orman yangınlarına bir daha sebebiyet vermemek adına farkındalık oluşturmak için organize edilen etkinliğe katılan öğrenciler ormanlık alanda cam kırıklarındanp atıklara kadar birçok çöpü titizlikle topladı.

"GÜZEL OLAN ŞEHRİMİZİ TEMİZ TUTARAK DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Serkan Acar, öğrencilere orman temizliğinin önemini anlattı. Başkan Serkan Acar, "Ormanlarımız havanın temizliği açısından çok büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl birçok şehirde orman yangını yaşandı. Orman yangınlarının en önemli nedeni ormanlık alanlarda bulunan cam atıklarıdır. Ormanlar, bizim oksijenimiz doğanın ise ciğeridir. Bu yüzden ormanlarımızı korumalıyız, temiz tutmalıyız. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Zaten güzel olan şehrimizi temiz tutarak daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Etkinlik sonrası öğrencilerle vakit geçiren Başkan Serkan Acar, öğrencilerin keyifli saatlerine ortak oldu. Şenlik havasından geçen etkinlikte öğrencilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Başkan Serkan Acar, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: Bültenler

Serkan Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa'da Şenlik Havasında Orman Temizliği - Son Dakika

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